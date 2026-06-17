В Саратовской области открыли центр беспилотных систем

Центр беспилотных систем открыли на базе Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова (Вавиловского университета), сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. Создание таких пространств отвечает целям и задачам нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Новая площадка ориентирована на широкую аудиторию — от студентов вузов и региональных профессиональных образовательных организаций до обычных горожан, желающих освоить актуальные технические навыки. Пространство центра разделено на функциональные зоны. Здесь представлены передовые образцы беспилотной гражданской авиации, есть координационный штаб и компьютерные классы для теоретической подготовки. Площадку оснастили тренажерами и симуляторами для обучения пилотированию, макетами БПЛА и техническим оборудованием для отработки навыков сборки, настройки и ремонта дронов.
«Беспилотные летательные аппараты становятся все более востребованными в сельском хозяйстве. В настоящее время их уже используют на полях девяти районов области. Уверен, что в открывшемся центре наши аграрии смогут совершенствовать навыки управления БПЛА и применять их на практике», — сказал заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области Игорь Гриднев.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.