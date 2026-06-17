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В Калининграде прошли противоаварийные учения на теплостанции

Все участники продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки, оперативность и слаженность действий.

В Калининграде на газовой теплостанции «Западная» прошли противоаварийные учения в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Станция обеспечивает теплом и горячим водоснабжением более 50 многоквартирных домов, школ и детских садов в Центральном районе города.

По легенде на объекте произошла утечка газа. Специалисты предприятия отрабатывали действия по обнаружению и ликвидации утечки, а также своевременной подаче сигналов в аварийные и спасательные службы города.

В тренировке участвовали все подразделения «Калининградтеплосети», аварийная бригада «Калининградгазификации», подразделение пожарной охраны МЧС, аварийно-спасательная служба «Спасатель», скорая медицинская помощь, оперативные группы ГОиЧС и УМВД.

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