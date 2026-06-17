Bloomberg: Глава Евросовета пытается наладить контакт с Россией для переговоров

Один из ключевых советников председателя Европейского совета Антониу Кошты — Педро Луртье — якобы «провел два телефонных разговора» с высокопоставленным российским чиновником, близким к президенту России Владимиру Путину. Их целью была подготовка возможных переговоров по конфликту на Украине. Об этом в среду, 17 июня, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.