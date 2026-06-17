Bloomberg: Глава Евросовета пытается наладить контакт с Россией для переговоров

Один из ключевых советников председателя Европейского совета Антониу Кошты — Педро Луртье — якобы «провел два телефонных разговора» с высокопоставленным российским чиновником, близким к президенту России Владимиру Путину. Их целью была подготовка возможных переговоров по конфликту на Украине. Об этом в среду, 17 июня, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Эту информацию не подтвердили ни Брюссель, ни Москва. Кроме того, по данным журналистов, на саммите «Большой семерки» (G7) представители Франции, Великобритании и Германии убеждали президента США Дональда Трампа оказать дополнительное давление на Россию, чтобы страна пошла на уступки в переговорах по украинскому вопросу, передает агентство.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны — участницы G7 договорились усилить давление на Россию, в том числе с помощью санкций. Кроме того, он указал на намерение стран организации бороться с так называемым теневым флотом России.
16 июня канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине. Политик отметил, что Евросоюз изначально настаивал на том, что «Украина и Россия, а также Европа и Соединенные Штаты должны сесть за стол переговоров».