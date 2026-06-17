Королевская ставка не сыграла: Лошадь Карла III провалилась на Royal Ascot

Для Карла III это уже второе подряд разочарование на Royal Ascot. Годом ранее Reaching High тоже не смог оправдать ожиданий и остался без заметного результата. Впрочем, у королевской семьи ещё есть шанс на реванш. На Royal Ascot заявлены и другие лошади Карла III и Камиллы, так что дворцу остаётся надеяться, что следующий старт получится менее болезненным для королевских амбиций.