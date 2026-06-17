АТОР сообщила о снижении новых бронирований в Крыму на 25−50%

Массового отказа от поездок в Крым туроператоры не наблюдают. В «Интуристе» сообщили, что большая часть клиентов сохраняет планы на отдых. В «Мультитуре» долю отмен оценивают в 25−30%. В АЛЕАН подтвердили, что отмены есть, но с каждым днем их становится меньше.