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АТОР сообщила о снижении новых бронирований в Крыму на 25−50%

Число новых бронирований отелей в Крыму из-за логистических проблем сократилось на 25−50%, но массового отказа от уже запланированного отдыха туроператоры не фиксируют, сообщила Ассоциация туроператоров России.

Число новых бронирований отелей в Крыму из-за логистических проблем сократилось на 25−50%, но массового отказа от уже запланированного отдыха туроператоры не фиксируют, сообщила Ассоциация туроператоров России.

По данным туроператора «Дельфин», сейчас количество новых бронирований примерно на 25% ниже обычного уровня. Согласно статистике АЛЕАН, число новых заявок уменьшилось по сравнению с маем на 50%. У туроператора «Мультитур» темпы бронирования снизились в два раза.

Массового отказа от поездок в Крым туроператоры не наблюдают. В «Интуристе» сообщили, что большая часть клиентов сохраняет планы на отдых. В «Мультитуре» долю отмен оценивают в 25−30%. В АЛЕАН подтвердили, что отмены есть, но с каждым днем их становится меньше.

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