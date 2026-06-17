Новое оборудование закупят для детской больницы в Благовещенске

Областная детская клиническая больница в Благовещенске получит в 2026 году более 100 единиц различного оборудования по нацпроекту «Семья», сообщили в правительстве Приамурья.
Новую технику установят в операционном блоке и реанимационно-анестезиологическом отделении лечебного учреждения. Например, в больнице появятся современное наркозно-дыхательное оборудование и аппараты ИВЛ и УЗИ, а также мобильные установки. Кроме того, медучреждение дооснастят системой эндоскопической визуализации для малоинвазивных операций.
В арсенале больницы появятся и новый компьютерный томограф, электрокоагуляторы, инфузионные и шприцевые насосы, реанимационные столы и инкубаторы для новорожденных, операционные микроскопы и прочее оборудование. Уточняется, что в последний раз хирургический корпус переоснащали в 2016 году.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.