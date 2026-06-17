Рютте заявил, что Зеленского не пустят на пленарное заседание саммита НАТО

Президента Украины Владимира Зеленского не пустят на пленарное заседание саммита Североатлантического альянса (НАТО), который пройдет в Анкаре с 7 по 8 июля, но на полях саммита он будет присутствовать. Об этом в среду, 17 июня, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
— Мы ожидаем, что Владимир Зеленский на саммите НАТО получит отдельную программу по аналогии с тем, как было в прошлом году на саммите в Гааге. У него будет много встреч, но у него не будет общей встречи со всеми 32 лидерами одновременно. На саммите запланирована только одна встреча всех 32 лидеров альянса, только для членов, — рассказал политик на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны блока.
Таким образом Рютте дал понять, что в Анкаре не состоится заседания Совета Украина — НАТО на высшем уровне, которое проходило в 2023 — 2024 годах, передает ТАСС.