Рютте заявил, что Зеленского не пустят на пленарное заседание саммита НАТО

— Мы ожидаем, что Владимир Зеленский на саммите НАТО получит отдельную программу по аналогии с тем, как было в прошлом году на саммите в Гааге. У него будет много встреч, но у него не будет общей встречи со всеми 32 лидерами одновременно. На саммите запланирована только одна встреча всех 32 лидеров альянса, только для членов, — рассказал политик на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны блока.