Главные новости за 17 июня. Ростов-на-Дону и область

Арбитражный суд Ростовской области привлек бывшего руководителя ООО «СтройСпектр» из Ростова-на-Дону Валерия Чабанова к субсидиарной ответственности на сумму более 1,6 млрд руб. Задолженность за вычетом налоговых штрафов включает в себя обязательства перед участниками долевого строительства, требования залоговых и незалоговых кредиторов, текущие платежи и убытки по объектам.