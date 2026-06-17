Как избавиться от ос на даче и участке: лучшие средства, ловушки и способы уничтожить гнездо

В отличие от пчел, осы способны жалить несколько раз подряд и мгновенно привлекать на помощь сородичей. Поэтому обнаруженное рядом с домом гнездо может стать серьезной проблемой, особенно если в семье есть дети или аллергики. Как безопасно избавиться от ос на даче, какие средства действительно работают и что делать при укусе — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

В отличие от пчел, осы способны жалить несколько раз подряд и мгновенно привлекать на помощь сородичей. Поэтому обнаруженное рядом с домом гнездо может стать серьезной проблемой, особенно если в семье есть дети или аллергики. Как безопасно избавиться от ос на даче, какие средства действительно работают и что делать при укусе — в материале «Газеты.Ru».

Что делать, если на участке появились осы.

Осы относятся к жалящим перепончатокрылым насекомым. В мире насчитывается около 20 тысяч их видов, более тысячи из них обитают в России.

Прежде чем начинать борьбу с осами, стоит оценить масштаб проблемы. Одна-две залетевшие на участок особи — еще не повод для тревоги. Но если рядом появилось гнездо, действовать нужно осторожно, рассказал «Газете.Ru» начальник отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Андрей Маурер.

По его словам, в осиной колонии есть матка, рабочие особи и трутни, а при благоприятных условиях численность роя быстро растет.

Если осы только начали строить улей и он еще небольшой (размером с грецкий орех), его можно убрать самостоятельно, соблюдая меры безопасности. Если же гнездо достигло значительных размеров, а колония многочисленна, разумнее обратиться к профессионалам.

Какие способы помогают избавиться от ос.

Методы борьбы с осами делятся на несколько категорий. Выбор зависит от расположения гнезда, его размера и предпочтений.

* Физическое уничтожение гнезда (затопление, снятие, сжигание пустого улья).



* Народные средства (ловушки, приманки, борная кислота, кипяток).



* Химические препараты (спреи, концентраты для обработки гнезд, инсектицидные ловушки).



* Профессиональная дезинсекция (при масштабной угрозе).

Как обнаружить и уничтожить осиное гнездо.

Избавляться от осиного гнезда стоит только в том случае, если оно находится рядом с домом, хозяйственными постройками или местами, где постоянно бывают люди и животные. Важно помнить: борьба с осами в одиночку может быть опасной.

Лучшее время для уничтожения гнезд — ранняя весна, пока колония еще не заселилась, или поздняя осень, когда ее жизненный цикл подходит к концу, рассказал эксперт. Если действовать приходится в разгар сезона, делать это лучше ночью, когда осы менее активны и слабее реагируют на раздражители.

Один из действенных способов борьбы с земляными осами — ~заливание гнезда крутым кипятком с добавлением мыльного раствора~. Использовать этот метод можно только тогда, когда насекомые не активны. К норе подводят шланг или используют лейку, при необходимости расчищают вход, а затем быстро выливают горячую воду, не оставляя осам возможности выбраться наружу. После этого вход плотно закрывают камнем или засыпают грунтом. Обычная холодная вода в этом случае малоэффективна: в рыхлой или пересохшей почве она быстро уходит в землю, не причиняя колонии существенного вреда.

Не менее опасен и метод выжигания: огонь редко уничтожает колонию полностью, а при работе в закрытых или труднодоступных пространствах подобная процедура несет реальный риск возгорания.

~Меры безопасности~

Перед поиском и уничтожением гнезда заранее позаботьтесь о безопасности членов семьи и домашних животных — они должны находиться в полностью изолированном от насекомых месте.

* Одежда должна быть свободной, не облегающей тело, а все открытые участки — манжеты, щиколотки, пояс — тщательно закрыты: края одежды заправляются под ремень, в перчатки и ботинки. Лучшим вариантом станет специальный костюм пчеловода.



* Освещение. Работать вслепую недопустимо, поэтому хороший фонарь не менее важен, чем защитная экипировка. Его следует зафиксировать на неподвижной опоре, чтобы освещение не зависело от ваших движений.



* Ведра грунта. Они понадобятся для экстренной засыпки гнезда, если ситуация выйдет из-под контроля и потребуется срочное отступление.



* Аптечка. В ней обязательно должны быть антигистаминные препараты, лед и жгут. При выраженной аллергической реакции наложение жгута способно замедлить распространение токсина по организму.

Народные средства от ос.

Если не хочется прибегать к химии, можно отдать предпочтение народным средствам от ос. Многие из них хорошо себя зарекомендовали в борьбе с этими насекомыми.

* ~Борная кислота~

Эффективное и недорогое средство помогает не только от муравьев. Борная кислота для ос — яд замедленного действия. Попадая в организм насекомого с приманкой, она нарушает работу пищеварительной системы, повреждая внутренние органы и разрушая нервную систему.

Как приготовить приманку из борной кислоты.

1. Возьмите один пакетик (10 г) борной кислоты в аптеке или в магазине для садоводов.



2. Разведите пакетик в литре теплой воды, добавьте 2−3 ложки сахара, меда или варенья.



3. Разлейте смесь в пластиковые крышки и расставьте в местах скопления ос.



4. Со временем осы съедят яд, отнесут его в гнездо и заразят матку.

* ~Ловушки с приманкой~

Это проверенное решение, не требующее применения агрессивной химии. Готовые ловушки продаются в садовых магазинах, но не менее эффективную конструкцию можно сделать самостоятельно.

1. Возьмите пластиковую бутылку объемом 1,5 — 2 литра.



2. Разрежьте бутылку, чтобы две трети от ее высоты приходились на нижнюю часть ловушки и одна треть — на верхнюю.



3. Верхушку от бутылки вставьте горлышком вниз в основание.



4. В качестве приманки можно использовать забродившие сладкие продукты: перестоявшее варенье, квас или пиво, подгнившие яблоки и даже мясо. Подойдет для этих целей и ароматное мыло. Влейте раствор внутрь конструкции.



5. Насекомые попадут в воронку, из которой не смогут выбраться.

Химические средства от ос.

Современные инсектициды помогают быстро сократить численность ос, однако использовать их нужно осторожно. Во время обработки важно защитить не только себя, но и полезных насекомых-опылителей. Кроме того, уничтожение только взрослых особей не решит проблему: если в гнезде останутся личинки и матка, колония со временем восстановится.

Химические средства для уничтожения ос делятся на две категории в зависимости от способа применения:

1. Препараты для ловушек. Отличаются минимальным запахом, что делает их незаметными для человека, при этом сохраняют высокую эффективность воздействия на насекомых. Представлены в разных формах: от гелей до порошкообразных составов и клеевых субстанций.



2. Средства для прямой обработки гнезд. Концентрированные растворы и спреи разводятся перед применением. Обладают комплексным действием, уничтожая взрослых особей и личинок, что позволяет полностью избавиться от колонии.

Применение современных водорастворимых инсектицидов, предназначенных для уничтожения осиных колоний, требует строгого соблюдения регламента.

Меры предосторожности.

При работе с химикатами обязательно соблюдайте меры безопасности:

* Внимательно изучайте инструкцию и не превышайте рекомендованные дозировки;



* Тщательно промывайте инвентарь после применения;



* Изолируйте продукты питания во время обработки;



* Храните средства в недоступных для детей и животных местах.

Какие растения отпугивают ос.

Грамотное озеленение участка — один из экологичных способов борьбы с осами. Запах некоторых растений делает территорию малопривлекательной для вредителей, рассказала начальник отдела сертификации Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Ирина Лебедева.

Среди таких культур:

* полынь,



* герань,



* мелисса,



* мята,



* жасмин,



* лаванда,



* базилик.

Особое внимание специалист посоветовала обратить на чеснок — его резкий запах осы переносят очень плохо. Если на участке уже обнаружено гнездо, посадите чеснок в непосредственной близости от него. Концентрированный аромат фитонцидов способен вынудить колонию покинуть место без какого-либо химического вмешательства.

Что делать, если укусила оса.

При укусе осы действовать нужно быстро и грамотно. Осы, как правило, не оставляют жало после укуса. Если вы заметили его в коже, осторожно удалите его, стараясь не сдавливать окружающие ткани.

Обработка раны. Промойте место укуса холодной проточной водой, после чего обработайте его антисептиком. Это позволит частично нейтрализовать яд и снизить риск инфицирования.

Холодный компресс. Приложите лед или любой холодный предмет к месту укуса. Это поможет уменьшить отек и облегчить боль.

Антигистаминный препарат. Примите таблетку от аллергии, чтобы заблокировать аллергическую реакцию до ее развития.

Обильное питье. Пейте больше воды, чая или морса — это ускорит выведение токсинов из организма.

Категорически запрещено после укуса насекомого употреблять алкоголь: спиртное усилит отек тканей и ускорит всасывание яда. Кроме того, не стоит брать в руки мертвых ос: они тоже могут представлять опасность.

Яд ос считается сильным природным аллергеном. У большинства людей укус вызывает боль, покраснение и отек, но у людей с повышенной чувствительностью он может спровоцировать тяжелую аллергическую реакцию, вплоть до анафилактического шока.

Профилактика: как сделать участок непривлекательным для ос.

Полностью защитить дачный участок от ос вряд ли получится, но снизить вероятность их появления вполне реально. Главное правило — не оставлять насекомым источники пищи и места, подходящие для обустройства гнезд.

* Ограничьте доступ к спелым фруктам, цветам, открытым продуктам питания и кормам для животных, поскольку они привлекают ос.



* Мусорные контейнеры держите плотно закрытыми и регулярно промывайте с применением дезинфицирующих средств.



* Поддерживайте порядок на участке. Захламленные участки с кучами мусора и строительных отходов привлекательны для ос не меньше, чем щели в стенах.



* Своевременно собирайте перезревшие и подгнившие плоды под садовыми деревьями.

Есть еще одна хитрость, основанная на поведении ос. Эти насекомые обычно не строят гнезда рядом с уже существующими колониями. Поэтому некоторые дачники используют специальные муляжи осиных гнезд, которые продаются в садовых магазинах. Считается, что такая имитация может отпугнуть ос и снизить вероятность их появления на участке.