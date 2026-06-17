Субсидированные билеты для калининградцев заложили в проект бюджетной концепции

«Сталкиваемся с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Это наиболее частые проблемы. Важно, что наши предложения уже вошли в проект концепции федерального бюджета на ближайшие три года. Для калининградцев доступные авиаперелёты — это не просто удобство, а необходимость», — написал Беспрозванных.