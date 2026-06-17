В Тобольске Тюменской области пройдет конференция для предпринимателей

Конференция «Бизнес-стратегия 2026: точки роста для предпринимателей Тобольска» состоится 19 июня в Тюменской области, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона. Проведение таких мероприятий отвечает целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Деловую конференцию в Тобольске организуют специалисты комитета по инвестициям, финансам и франчайзингу регионального отделения «Опоры России». Участники встречи обсудят доступные инструменты финансирования бизнеса, личную стратегию предпринимателя, возможности использования искусственного интеллекта в работе компаний. Также они представят свои проекты экспертам.
Мероприятие состоится на площадке мультицентра «Моя территория» в Тобольске. Для участия в конференции необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.