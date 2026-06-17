«Куллинан» и его «братья»: история самого крупного бриллианта в мире

Огранкой камня занимался лучший гранильщик Европы Йозеф Ашер. Он изучал камень несколько месяцев, прежде чем сделать на нем еле заметную царапину: в алмазе была трещина, которая не позволяла создать из него полноценный большой бриллиант. В подобных ситуациях ювелиры-огранщики действуют так: наносят один мощный удар точно в эту трещину, после чего камень должен расколоться на несколько крупных и чистых кусков.