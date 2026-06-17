«Куллинан» и его «братья»: история самого крупного бриллианта в мире

В 1905 году на территории современной ЮАР нашли «Куллинан» — самый крупный алмаз за всю историю раскопок. Его судьба оказалась столь же уникальной, как и сам камень: гиганта распилили на 105 частей, а самые крупные из них стали украшением королевских регалий Британии. История алмаза — в материале «Вечерней Москвы».
Случайная находка.
«Куллинан» нашли 26 января 1905 года на руднике «Премьер» в 30 километрах от Претории (ЮАР). Вес этого камня составлял 3106 каратов (621,2 грамма).
Считается, что алмаз был обнаружен случайно. В тот день управляющий рудника Фредерик Уэллс проводил будничную ежедневную инспекцию шахты. В конце обхода он обратил внимание на голубоватый блеск, исходивший из ямы глубиной 5,5 метра. Уэллс подумал, что это донышко стеклянной банки, но все же полез в яму и выковырял ножом из руды мерцавший кристалл.
Размером находка оказалась с кулак взрослого мужчины. Бесцветный прозрачный камень практически не имел дефектов — лишь небольшую трещину. Вероятно, найденный алмаз был осколком другого очень крупного драгоценного камня, однако его обнаружить так и не удалось. Местные жители верят, что в шахте спрятан «проклятый» алмаз, который наделит нашедшего его не только богатством, но и принесет трагедии и несчастья.
Уникальную находку назвали в честь сэра Томаса Куллинана, владельца алмазной компании «Премьер Даймонд Майн». Уэллс получил за него вознаграждение в размере 10 тысяч долларов. Сам же алмаз «Куллинан» круглосуточно охраняли, пока правительство Трансвааля (британской колонии, находившейся на территории нынешней ЮАР) не выкупило его у компании за 150 тысяч фунтов стерлингов. При этом реальная стоимость камня на тот момент составляла около восьми миллионов фунтов.
Отправили в Лондон обычной почтой.
9 ноября 1907 года «Куллинан» был подарен британскому королю Эдуарду VII. Несмотря на свое увлечение ювелирными изделиями, монарх сперва сомневался, но затем все же согласился принять дар. По слухам, уговорил его Уинстон Черчилль, занимавший тогда пост замминистра по делам колоний. По другой версии, камень был куплен британским правительством за 800 тысяч фунтов стерлингов.
Алмаз из Африки в Лондон отправляли не заявленным морским маршрутом, а обычной почтой. Огромная команда, которая плыла морем и охраняла ложный груз, так и не узнала до самого конца путешествия, что сопровождала всего лишь подделку для потенциальных грабителей.
Огранкой камня занимался лучший гранильщик Европы Йозеф Ашер. Он изучал камень несколько месяцев, прежде чем сделать на нем еле заметную царапину: в алмазе была трещина, которая не позволяла создать из него полноценный большой бриллиант. В подобных ситуациях ювелиры-огранщики действуют так: наносят один мощный удар точно в эту трещину, после чего камень должен расколоться на несколько крупных и чистых кусков.
Спустя месяцы изучения Ашер в торжественной тишине в присутствии нескольких известных ювелиров приложил стамеску к царапине на алмазе и ударил по ней молотком, после чего, согласно легенде, сразу потерял сознание от волнения. Но расчет оказался верным: придя в себя, Ашер нанес еще несколько ударов по образовавшимся осколкам.
Собственность короны.
На огранку осколков ушло два года. Всего было изготовлено 2 крупных, 7 средних и 96 мелких бриллиантов. Самый крупный из них, получивший название «Куллинан I», весит 530,2 карата (или 106,04 грамма). Он также известен как «Большая звезда Африки» — это имя ему дал британский король Георг V. Для «Звезды» было предназначено почетнейшее место: она венчает королевский державный скипетр. Сейчас он хранится в лондонском Тауэре.
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Второй осколок «Куллинана» стал центральным элементом короны Британской империи. Семь других бриллиантов «разошлись» по королевским украшениям. Например, «Куллинан V» стал «Брошью сердца» — одного из самых любимых украшений королевы Елизаветы II.
Остальные 96 мелких осколков были оставлены компании Ашера в качестве платы за его труд. Однако вскоре правительство Трансвааля выкупило у Ашера большую часть этих камней. В 1910 году оно преподнесло эти выкупленные бриллианты в дар королеве Марии, супруге короля Георга V. Таким образом, большинство из 96 мелких бриллиантов пополнили личную коллекцию драгоценностей королевской семьи, а не стали частью официальных королевских регалий Великобритании.
Оставшаяся часть мелких бриллиантов принадлежит потомкам Ашера. Согласно семейным преданиям, некоторые из этих камней на протяжении более века передавались из поколения в поколение как фамильные драгоценности, в том числе в виде обручальных колец для потомков великого мастера.
Несмотря на то что «Куллинан» — самый большой найденный алмаз, он не является самым ценным, так как стоимость драгоценных камней определяют не только караты, но и цвет. Существует понятие «фантазийные бриллианты»: они отличаются от традиционных бесцветных алмазов наличием выраженного яркого цвета, например ярко-розового и сапфирово-синего.
В мае 2023 года, незадолго до коронации Карла III, появилась информация о том, что группа инициативных граждан ЮАР потребовала вернуть «Куллинан I» на его историческую родину. Активистам из Йоханнесбурга даже удалось собрать около восьми тысяч подписей. Однако, несмотря на это, бриллиант, как и его «братья», продолжает оставаться частью британских королевских регалий и украшений монаршей семьи.
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