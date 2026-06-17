В Калининградской области спасатели обезвредили 42 авиабомбы

В двух муниципалитетах области обнаружили очередные боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Так, на территории карьера в районе поселка Ново-Каменское Черняховского района нашли 41 авиационную бомбу, каждая весит по 4 килограмма.
В районе посёлка Знаменка Нестеровского была обнаружена 1 фугасная авиационная бомба массой 50 килограмм.
Сотрудники МЧС эвакуировали и уничтожили на полигоне все опасные находки.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше