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В Калининградской области спасатели обезвредили 42 авиабомбы

Сотрудники МЧС эвакуировали и уничтожили на полигоне все опасные находки.

В двух муниципалитетах области обнаружили очередные боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Так, на территории карьера в районе поселка Ново-Каменское Черняховского района нашли 41 авиационную бомбу, каждая весит по 4 килограмма.

В районе посёлка Знаменка Нестеровского была обнаружена 1 фугасная авиационная бомба массой 50 килограмм.

Сотрудники МЧС эвакуировали и уничтожили на полигоне все опасные находки.

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