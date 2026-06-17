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Двое детей попали в реанимацию после удара ВСУ по автобусу в Брянской области

Стало известно о состоянии пострадавших в атаке ВСУ по автобусу в Брянской области.

Источник: Комсомольская правда

Двое детей, пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Брянской области, в реанимации. Об этом журналистам сообщила директор департамента здравоохранения региона Татьяна Маркина.

«Двое детей находятся в реанимации. Это последствия осколочных ранений и переломы нижних и верхних конечностей, травматический шок первой степени. Они находятся под наблюдением», — говорится в сообщении от представителя здравоохранения.

Напомним, МИД России осудил атаку ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии. Отмечается, что в дипведомстве назвали эту атаку проявлением терроризма. Также в Кремле подчеркнули, что Россия обязательно ответит на атаку ВСУ по автобусу с детьми. Ранее KP.RU рассказал подробности инцидента и раскрыл, как проходит расследование террористического акта ВСУ.

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