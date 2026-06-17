Двое детей попали в реанимацию после удара ВСУ по автобусу в Брянской области

Напомним, МИД России осудил атаку ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии. Отмечается, что в дипведомстве назвали эту атаку проявлением терроризма. Также в Кремле подчеркнули, что Россия обязательно ответит на атаку ВСУ по автобусу с детьми. Ранее KP.RU рассказал подробности инцидента и раскрыл, как проходит расследование террористического акта ВСУ.