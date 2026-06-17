Ветеринар рассказал, как курение вейпов в квартире влияет на питомцев

«Сейчас вопрос о причинах возникновения астмы у животных более актуальный, чем был ранее. Во-первых, многие думают, что раз нет открытого огня и тления, то это менее вредно для организма. Во-вторых, люди решили, что можно курить дома. В связи с этим количество различных респираторных заболеваний у животных сейчас пропорционально растет», — сказал Шеляков NEWS.ru.