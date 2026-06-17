Сотрудники стекольного предприятия прошли «Фабрику процессов» во Владимире

Сотрудники компании «Экспо Гласс», выпускающей стекольную продукцию во Владимирской области, прошли практический тренинг по использованию инструментов бережливого производства, сообщили в региональном центре компетенций (РЦК). Подобные мероприятия помогают улучшать бизнес-процессы в ходе работы по федпроекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Команда предприятия приняла участие в «Фабрике процессов» — производственной игре, где работники на примере сборки регулятора давления газа учатся видеть потери и выстраивать идеальный поток с помощью бережливых инструментов. Обучение прошло на базе РЦК во Владимире. В процессе тренинга участники зафиксировали проблемы, перестроили рабочий процесс и добились впечатляющих показателей. Им удалось увеличить выработку на одного человека в 3,75 раза и на 66% снизить себестоимость продукции.
«Экспо Гласс» продолжает вековые традиции стеклоделия во Владимирской области на базе старейшего предприятия, основанного в 1811 году промышленником Сергеем Мальцовым. Сегодня компания является одной из ведущих на рынке стекольной промышленности.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.