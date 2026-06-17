Сотрудники стекольного предприятия прошли «Фабрику процессов» во Владимире

Команда предприятия приняла участие в «Фабрике процессов» — производственной игре, где работники на примере сборки регулятора давления газа учатся видеть потери и выстраивать идеальный поток с помощью бережливых инструментов. Обучение прошло на базе РЦК во Владимире. В процессе тренинга участники зафиксировали проблемы, перестроили рабочий процесс и добились впечатляющих показателей. Им удалось увеличить выработку на одного человека в 3,75 раза и на 66% снизить себестоимость продукции.