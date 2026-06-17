Вслед за Крымом в регионах России могут запретить езду мотоциклов ночью

Отметим, что федерального запрета на передвижение мототехники ночью нет. Однако не исключено, что в скором времени региональные власти начнут перенимать опыт крымских коллег. Так, напомним, было, к примеру, с запретом на публикацию в Сети фото и видео прилетов БпЛА, работы ПВО и пр. Волгоградская область стала одним из первых субъектов РФ, где установили суровые штрафы за посты в социальных сетях. Позже аналогичные запреты озвучили и в других регионах ЮФО.