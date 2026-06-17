Актриса Вита Корниенко раскрыла, как сдает ОГЭ

Звезда многочисленных фильмов и сериалов Виталия Корниенко выросла и в этом году уже получает основное общее образование. Но несмотряна то, что она звезда, ОГЭ никто не отменял. Что надо сделать, чтобы сдать экзамены без нервотрепки, Корниенко поведала нашим читателям. Смотрите видео.