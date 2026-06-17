Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гранковский перед уходом рассказал о реакции Пугачевой на появление Азизы

Знаменитости скорбят из-за смерти известного фотохудожника Игоря Гранковского. В шоу-бизнесе он был знаковой фигурой: на протяжении многих лет сотрудничал с Аллой Пугачевой. Игоря Николаевича называли ее любимым фотографом. За некоторое время до ухода из жизни Гранковский встретился с певицей Азизой, которой в далеком 1989-м году делал фотографии для первого в ее жизни альбома. Корреспонденты «МК», конечно же, поинтересовались, как отреагировала Алла на его работу с другой звездой. — Позитивно, — рассказал Игорь Николаевич о реакции Примадонны на появление Азизы. — Она очень любит его, а особенно меня, — подтвердила Королева Востока.

Знаменитости скорбят из-за смерти известного фотохудожника Игоря Гранковского. В шоу-бизнесе он был знаковой фигурой: на протяжении многих лет сотрудничал с Аллой Пугачевой. Игоря Николаевича называли ее любимым фотографом.

За некоторое время до ухода из жизни Гранковский встретился с певицей Азизой, которой в далеком 1989-м году делал фотографии для первого в ее жизни альбома. Корреспонденты «МК», конечно же, поинтересовались, как отреагировала Алла на его работу с другой звездой.

— Позитивно, — рассказал Игорь Николаевич о реакции Примадонны на появление Азизы.

— Она очень любит его, а особенно меня, — подтвердила Королева Востока.