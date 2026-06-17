Гранковский перед уходом рассказал о реакции Пугачевой на появление Азизы

Знаменитости скорбят из-за смерти известного фотохудожника Игоря Гранковского. В шоу-бизнесе он был знаковой фигурой: на протяжении многих лет сотрудничал с Аллой Пугачевой. Игоря Николаевича называли ее любимым фотографом. За некоторое время до ухода из жизни Гранковский встретился с певицей Азизой, которой в далеком 1989-м году делал фотографии для первого в ее жизни альбома. Корреспонденты «МК», конечно же, поинтересовались, как отреагировала Алла на его работу с другой звездой. — Позитивно, — рассказал Игорь Николаевич о реакции Примадонны на появление Азизы. — Она очень любит его, а особенно меня, — подтвердила Королева Востока.