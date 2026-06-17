В Красноярском крае 15 тысяч жителей обучили правилам поведения в лесах

Более 15 тысяч жителей Красноярского края присоединились к акции «Лесопожарный патруль», организованной в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Участников обучили правилам поведения в зеленых зонах, сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
«Мы ежегодно запускаем акцию в начале апреля в южных территориях, где высокий уровень пожарной опасности. Затем к ней присоединяются лесные огнеборцы западных, центральных и восточных подразделений. Финиширует автопатруль на севере края. Каждая остановка — это возможность научить людей грамотному поведению на природе и показать профессию лесного пожарного изнутри, объяснить, как сложно бороться с огненной стихией», — отметил директор краевого лесопожарного центра Виталий Простакишин.
За 2,5 месяца специалисты посетили около 70 населенных пунктов региона. Они учили местных жителей правильно вести себя в лесах, соблюдать правила пожарной безопасности, ответственно обращаться с огнем и отказаться от сжигания сухой травы и мусора. В Минусинске и поселке Шушенское специалисты провели квесты и мастер-классы с запуском дрона и демонстрацией спецтехники для тушения возгораний. А школьники из Емельяновского округа смогли посидеть за рулем пожарной машины.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.