В Красноярском крае 15 тысяч жителей обучили правилам поведения в лесах

За 2,5 месяца специалисты посетили около 70 населенных пунктов региона. Они учили местных жителей правильно вести себя в лесах, соблюдать правила пожарной безопасности, ответственно обращаться с огнем и отказаться от сжигания сухой травы и мусора. В Минусинске и поселке Шушенское специалисты провели квесты и мастер-классы с запуском дрона и демонстрацией спецтехники для тушения возгораний. А школьники из Емельяновского округа смогли посидеть за рулем пожарной машины.