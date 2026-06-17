В регионе станет больше мест для сдачи батареек и ртутных ламп

По данным минприроды, сейчас проводится аудит имеющихся контейнерных площадок, объединяя усилия управляющих компаний и муниципалитетов. В министерстве напомнили, что обязанность по обеспечению мест накопления отходов I-IV класса опасности включена в состав обязательных работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома.