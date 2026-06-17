Mash: Сточные трубы перекрыли в загородном доме Ларисы Долиной

Сточные трубы на участке певицы Ларисы Долиной в подмосковной деревне Протасово, загрязнявшие природный ручей, забили досками и залили монтажной пеной. Об этом в среду, 17 июня, сообщил Telegram-канал Mash.
— Ларисе Долиной забили деревяшкам и залили монтажной пеной сточные трубы, из которых вытекала вонючая жижа и загрязняла природный ручей в Подмосковье, — говорится в публикации.
По информации авторов материала, теперь специалисты будут регулярно осматривать зону, чтобы убедиться, что пломбы стоят на месте и не пропускают жидкость. План объездов будет включен в график до конца текущего года, уточнил Mash.
12 июня в СМИ писали, что Министерство ЖКХ Московской области запросило у регионального МВД проверку слива нечистот в ручей, и администрация Мытищ сообщила о выездной проверке и планах ликвидировать нарушения за месяц. Также администрация города подсчитает экологический ущерб, чтобы взыскать его с Долиной.
При этом ранее появилась информация о том, что исполнительницу могут оштрафовать на сумму до 100 миллионов рублей за ущерб окружающей среде.