Физики создали первый квантовый детектор темной материи

Как объясняют профессор Бухмюллер и его коллеги, атомные интерферометры представляют собой измерительные устройства, которые используют квантовые свойства атомов для сверхточных замеров того, как меняется положение частиц в пространстве под воздействием различных сил, в том числе и гравитации. Данные приборы построены на базе особых оптических ловушек, которые удерживают в себе и изолируют от окружающей среды облака из одиночных атомов цезия, натрия или стронция.