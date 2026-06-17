Шурыгина под домашним арестом продолжила продавать доступ в закрытый канал

Звезда ток-шоу, находясь под мерой пресечения, продолжает продавать подписки на закрытый Telegram-канал за 4850 рублей, уточняет издание. Напомним, Диану Шурыгину обвиняют в изготовлении порнографии через платные каналы, что грозит ей до шести лет тюрьмы. Она находится под домашним арестом до 19 июля. Выяснилось, что блогер часто летала на Бали и состояла в местных чатах знакомств с целью «потусить».