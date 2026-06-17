Три окопа, дроны и гранаты: Двое бойцов ВС РФ 45 дней держали позиции

В один из дней украинские военные попытались окружить российских бойцов. Малюта и Шёпот вовремя вступили в стрелковый бой и ликвидировали противника. После этого давление только усилилось, но задачу командира они всё равно выполнили. Сейчас Малюта представлен к ордену Мужества. Шёпот после боёв находится в госпитале.