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Три окопа, дроны и гранаты: Двое бойцов ВС РФ 45 дней держали позиции

Двое российских военнослужащих 45 дней удерживали рубеж в зоне СВО под постоянными обстрелами ВСУ. Об их истории рассказал один из бойцов на видео от «Народного фронта», которое публикуют наши коллеги из SHOT.

Источник: Life.ru

Командир с позывным Малюта и его боевой товарищ Шёпот за полтора месяца сменили три окопа, сохранили позиции и смогли продвинуться примерно на три километра. Всё это время по ним работала артиллерия, их атаковали беспилотники и забрасывали гранатами.

В один из дней украинские военные попытались окружить российских бойцов. Малюта и Шёпот вовремя вступили в стрелковый бой и ликвидировали противника. После этого давление только усилилось, но задачу командира они всё равно выполнили. Сейчас Малюта представлен к ордену Мужества. Шёпот после боёв находится в госпитале.

Ранее Life.ru писал о бойце 145-го полка морской пехоты группировки «Север» с позывным Тихий. За несколько месяцев на передовой он вынес из-под огня более 40 раненых морпехов в Сумской области. Чаще всего, по его словам, бойцы получали осколочные ранения после атак FPV-дронов и миномётных обстрелов.

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