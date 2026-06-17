Ввод жилья в Воронежской области по итогам первого квартала сократился на 52,3%

В январе-апреле 2026 года ввод жилья в регионах Черноземья в среднем сократился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это сопоставимо с общероссийской динамикой, где снижение составило 24%. Худший показатель среди регионов Черноземья — в Воронежской области (-52,3%, 312 тыс. кв. м), лучший — в Липецкой (+23,9%, 194 тыс. кв. м). Это следует из данных портала «Наш. Дом.РФ», проанализированных «Ъ-Черноземье».