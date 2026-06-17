Донской минтранс заключил три контракта на 3,4 млрд рублей на содержание дорог

Подрядчик будет заниматься восстановлением верхних слоев асфальта, устройством изолирующего слоя для защиты от трещин, ликвидацией поросли и озеленением. Работы рассчитаны на срок от одного до двух лет. Они начнутся 1 июля 2026 года и продлятся до 30 июня 2027 года.