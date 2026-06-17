Власти Италии не будут настаивать на запрете соцсетей для подростков

«Я не против запрета на соцсети для тех, кому не исполнилось 16. Но я не уверена в том, что такое решение само по себе может решить проблему, поскольку его легко обойти», — цитирует издание госпожу Мелони. По ее словам, такие запреты не могут быть эффективными, если правительства не окажут большего давления на социальные платформы, чтобы те начали действовать и «брать на себя ответственность».