Больницу в поселке Марьяновка Омской области оснастили новым оборудованием

Так, в лечебном учреждении смонтировали установку для обработки эндоскопов. Она представляет собой сложную интеллектуальную систему, которая предназначена для стерилизации приборов — одного из самых ответственных и трудоемких этапов в проведении эндоскопических исследований. Уточним, что гибкие эндоскопы требуют особого подхода к обработке из-за своей внутренней конструкции. Новая установка решит эту задачу, обеспечив безупречный результат примерно за 20 минут. Благодаря быстрой мойке и дезинфекции медики смогут принимать больше пациентов в эндоскопическом отделении.