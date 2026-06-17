Больницу в поселке Марьяновка Омской области оснастили новым оборудованием

Современное оборудование поступило в распоряжение Марьяновской центральной районной больницы в Омской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве внутренней политики региона.
Так, в лечебном учреждении смонтировали установку для обработки эндоскопов. Она представляет собой сложную интеллектуальную систему, которая предназначена для стерилизации приборов — одного из самых ответственных и трудоемких этапов в проведении эндоскопических исследований. Уточним, что гибкие эндоскопы требуют особого подхода к обработке из-за своей внутренней конструкции. Новая установка решит эту задачу, обеспечив безупречный результат примерно за 20 минут. Благодаря быстрой мойке и дезинфекции медики смогут принимать больше пациентов в эндоскопическом отделении.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.