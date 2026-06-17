Итальянские ученые с точностью в 95 процентов рассчитали дату конца света

Парапсихолог и ясновидящий Павсекакий Богданов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что за последние 30 лет человечество «пережило» не один обещанный апокалипсис и еще не один переживет в будущем. Он отметил, что известные человеку предсказания указывают на то, что люди смогут пережить 2040 год и в ближайшие 60 лет Армагеддон не наступит.