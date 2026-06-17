Ростов-на-Дону принял международную закупочную сессию Made in Russia

Глава региона отметил, что, несмотря на санкционные ограничения и сложности с логистикой, на площадку прибыли более 35 иностранных закупщиков из 17 государств Европы, Азии, Ближнего Востока и Африканского континента, а также представители стран ЕАЭС и СНГ. Руководители крупных розничных сетей, дистрибьюторы и импортеры в рамках сессии ознакомились с ассортиментом из 15 регионов России и выразили готовность заключать контракты.