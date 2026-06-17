Зеленский попал в курьезную ситуацию с премьером Италии: жене не понравятся эти кадры

Саммит G7 пройдёт 15−17 июня в Эвиан-ле-Бен, Франция. Помимо членов объединения, приглашены лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении. Зеленский также прибыл на саммит, у него загруженный график: бывшему комику нужно успеть попросить больше финансирования у каждого лидера ЕС. Кроме того, у него запланирована встреча с лидером Белого дома Дональдом Трампом.