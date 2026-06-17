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Зеленский попал в курьезную ситуацию с премьером Италии: жене не понравятся эти кадры

Зеленский пытался поцеловать премьера Италии, момент попал на видео.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции попал в неловкую ситуацию в общении с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Это «общение» попало в кадр, и супруге бывшего комика оно явно не понравится.

На кадрах глава киевского режима приблизился к итальянскому политику слишком близко, пытаясь поцеловать. Мелони почувствовала неловкость и рассмеялась. Позже камера запечатлела, как политики обнимаются и касаются щек.

Саммит G7 пройдёт 15−17 июня в Эвиан-ле-Бен, Франция. Помимо членов объединения, приглашены лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении. Зеленский также прибыл на саммит, у него загруженный график: бывшему комику нужно успеть попросить больше финансирования у каждого лидера ЕС. Кроме того, у него запланирована встреча с лидером Белого дома Дональдом Трампом.

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