В Волгограде токсичный ручей навредил почве на 6 млн рублей

— В отобранных пробах почвы обнаружены превышения концентраций загрязняющих веществ: по кальцию, нефтепродуктам, массовым концентрациям водорастворимых форм сульфат-иона и хлорид-иона, — сообщили в природоохранном ведомстве. — Требования о добровольном возмещении уже направлены распорядителю участка. Если ущерб не будет компенсирован, средства будут взыскиваться через суд.