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В Волгограде токсичный ручей навредил почве на 6 млн рублей

Свыше 6 миллионов рублей составил ущерб почве от текущих стоков в частном.

Свыше 6 миллионов рублей составил ущерб почве от текущих стоков в частном секторе на улице Менделеева в Краснооктябрьском районе Волгограда. Расчет суммы вреда произведен по результатам лабораторных исследований, сообщили ИА «Высота 102» в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Выездное обследование загрязненной территории вблизи ул. Менделеева, 184 было проведено совместно со специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» — ЦЛАТИ по Волгоградской области. Площадь загрязнения составила 730 кв.м.

— В отобранных пробах почвы обнаружены превышения концентраций загрязняющих веществ: по кальцию, нефтепродуктам, массовым концентрациям водорастворимых форм сульфат-иона и хлорид-иона, — сообщили в природоохранном ведомстве. — Требования о добровольном возмещении уже направлены распорядителю участка. Если ущерб не будет компенсирован, средства будут взыскиваться через суд.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора.

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