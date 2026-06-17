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BBC: Принц Гарри и Меган Маркл привезут детей в Британию впервые с 2022 года

У визита принца Гарри и Меган Маркл есть официальная цель.

Источник: Комсомольская правда

В июле принц Гарри и Меган Маркл решились на важное мероприятие. Впервые за четыре года они привезут своих детей, Арчи и Лилибет, в Британию. Об этом сообщает BBC со ссылкой на анонимные источники. Официальная цель визита — участие в «Играх непобеждённых», однако есть и другие.

По информации издания, 41-летний Гарри искренне желает, чтобы его дети познакомились с королём Карлом III, однако удастся ли ему это — вопрос. Также не ясно, смогут ли Арчи и Лилибет увидеть принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также их детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Напомним, что отношения между герцогами Сассекскими и королевской семьёй остаются напряжёнными. Ситуация ухудшилась после их визита на платиновый юбилей королевы Елизаветы II в 2022 году.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2024 году Гарри публично отрекся от Британии, назвав США своим новым домом.

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