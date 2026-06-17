BBC: Принц Гарри и Меган Маркл привезут детей в Британию впервые с 2022 года

В июле принц Гарри и Меган Маркл решились на важное мероприятие. Впервые за четыре года они привезут своих детей, Арчи и Лилибет, в Британию. Об этом сообщает BBC со ссылкой на анонимные источники. Официальная цель визита — участие в «Играх непобеждённых», однако есть и другие.