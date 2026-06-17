На начало реконструкции Советского проспекта в Калининграде выделяют 200 миллионов рублей

По проекту протяжённость реконструируемого участка составит 2,8 километра от улицы Борзова до Габайдулина. От Красной до выезда из города Советский проспект расширят до четырёх полос — по две в каждую сторону. На середине дороги появится разделитель с газоном. Участок от Борзова до Красной останется двухполосным. Проектировщики рассматривали вариант расширения проезжей части, но в итоге решили отказаться от этой идеи.