На начало реконструкции Советского проспекта в Калининграде выделяют 200 миллионов рублей

На начало реконструкции Советского проспекта в Калининграде в 2026 году выделяют 200 миллионов рублей. Об этом заявил министр финансов Виктор Порембский в докладе о поправках в региональный бюджет на заседании Законодательного собрания.
«Дорожный фонд увеличивается на 200 миллионов рублей в 2026 году. Предусмотрено начало реконструкции Советского проспекта в Калининграде. А всего в изменениях предусматриваются субсидии городу Калининграду на эти цели на три года 2,9 миллиарда рублей», — сказал Порембский.
Депутаты Законодательного собрания одобрили поправки в бюджет.
Ранее губернатор Алексей Беспрозванных обещал выделить деньги на начало реконструкции Советского проспекта в Калининграде в 2026 году. Работы затронут участок от улицы Борзова до Габайдулина.
Реконструкцию магистрали планируют уже больше десяти лет. Проект расширения участка от Борзова до выезда из города представили в 2022 году. Документацию подготовило ООО «Проинжиниринг». В 2023 году госэкспертиза выдала положительное заключение.
По проекту протяжённость реконструируемого участка составит 2,8 километра от улицы Борзова до Габайдулина. От Красной до выезда из города Советский проспект расширят до четырёх полос — по две в каждую сторону. На середине дороги появится разделитель с газоном. Участок от Борзова до Красной останется двухполосным. Проектировщики рассматривали вариант расширения проезжей части, но в итоге решили отказаться от этой идеи.
Кроме того, власти намерены сделать перекрёстки со светофорами, тротуары и велосипедные дорожки. Стоимость работ в 2025 году оценивалась в 2,8 миллиарда рублей.