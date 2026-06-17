Нижегородскому Институту травматологии и ортопедии исполнилось 80 лет

«Мы подошли к 80-летию Института травматологии и ортопедии с мощным научным и клиническим багажом, сплоченной командой врачей-профессионалов. И у нас впереди масштабные планы. Будем наращивать применение малоинвазивных технологий в травматологии, ортопедии и нейрохирургии, внедрять робот-ассистированные операции травматолого-ортопедического профиля, развивать системы ранней медицинской реабилитации для пациентов, перенесших ожоговую травму, организуем специализированную урологическую помощь для больных с нарушениями после инсультов и черепно-мозговых травм. И конечно, продолжим развивать функциональную нейрохирургию и регенеративные подходы — мы видим, как стремительно меняются технологии медицинской помощи, и намерены оставаться в числе лидеров этих перемен», — отметил главный врач Университетской клиники ПИМУ Игорь Арефьев. «Сегодняшний юбилей — повод не только вспомнить историю, но и оценить выстроенную в ПИМУ модель обучения будущих медиков, в которой все подразделения Университетской клиники, включая Институт травматологии и ортопедии, играют важную роль. Когда кафедра и клиника работают как единый организм, у операционного стола и в учебных аудиториях формируется уникальная образовательная среда — студенты и ординаторы с первых шагов включены в лечебный процесс, видят сложные клинические случаи, перенимают подходы у действующих врачей, а результаты научных исследований без промедления превращаются в лечебные алгоритмы. Именно так мы в ПИМУ обучаем специалистов практического здравоохранения, которым завтра предстоит обеспечивать достойное качество помощи и в высокотехнологичных центрах, и в районных больницах. Эта преемственность, заложенная ещё первыми руководителями нашего института-юбиляра, сегодня работает на конкретные измеримые результаты: сокращение сроков восстановления пациентов, расширение возможностей для сложных вмешательств, рост доверия к отечественной медицинской школе. Наша задача — не просто сохранить такую модель, а сделать её стандартом подготовки врачей и среднего медицинского персонала, применимым и полезным для всей системы здравоохранения», — подчеркнул ректор ПИМУ Николай Карякин.