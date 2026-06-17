Нижегородскому Институту травматологии и ортопедии исполнилось 80 лет

Нижегородский Институт травматологии и ортопедии Университетской клиники ПИМУ сегодня, 17 июня, отмечает 80-летие. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.
В архиве учреждения бережно хранится история болезни первого пациента, открытая 17 июня 1946 года, — этот ценный документ впервые представлен широкой аудитории. Именно от этой даты ведется отсчет истории института.
Фундаментом будущего института стал эвакогоспиталь № 1904 — один из крупнейших в стране госпиталей, развернутый в Горьком в годы Великой Отечественной войны. В 1945 году на его базе распоряжением Совета Народных Комиссаров СССР был создан Институт восстановительной хирургии и ортопедии (ВОСХИТО). Весь личный состав госпиталя — 206 человек, включая 26 врачей, — был переведен для работы в институт, а уже через год, в июне 1946, клинический сектор на 200 коек принял первых пациентов.
Главной задачей в те годы было лечение инвалидов с тяжелейшими последствиями боевых ранений: длительно незаживающих ран и язв, огнестрельного остеомиелита, ложных суставов, деформаций лица и контрактур конечностей. У истоков института стояли блестящие хирурги и организаторы: главный хирург Управления эвакогоспиталей Горьковского облздравотдела, профессор, заведующий кафедрой госпитальной хирургии Горьковского медицинского института Алексей Ожерельев, профессор, будущий президент АМН СССР и РАН, родоначальник современной отечественной онкологической школы Николай Блохин. Среди первых сотрудников — врач-новатор Михаил Колокольцев. Именно он в 1946 году в стенах ВОСХИТО изобрел первый отечественный клеевой дерматом, ставший прорывом в пластической и восстановительной хирургии и началом новой эры в лечении термических травм.
Главный герой первой истории болезни института-юбиляра — Иван Алексеевич М., 39 лет, инвалид Великой Отечественной войны, столяр-плотник дзержинского завода «Ока». В июле 1943 года он получил огнестрельное осколочное ранение. В стационар поступил с диагнозом «неврома и фантомные боли в культе левой голени». Даже по современным меркам медицинская карта поражает полнотой. В ней есть подробное описание течения болезни, результаты рентгенологического исследования, лабораторные анализы, процедурная карта, данные стоматологического осмотра, график измерения температуры, карта ухода и наблюдения за пациентом медицинской сестры, протокол операции и подробный эпикриз с функциональным прогнозом. Врачи ВОСХИТО провели операцию по удалению невромы, и уже 25 июля 1946 года первый пациент был выписан с формулировкой «больной выписывается в хорошем состоянии». Символично, что операция первому пациенту нового медучреждения была проведена хирургом-новатором Михаилом Колокольцевым.
С годами институт прошел большой путь до ведущего федерального мультидисциплинарного медицинского центра высоких технологий. В 1966 году на базе ожогового отделения, созданного здесь одним из первых в стране после Москвы и Ленинграда, был организован Республиканский (Всероссийский) ожоговый центр. В 1974 году начало работу отделение хирургии кисти — также одно из первых в стране. Сотрудники института принимали участие в ликвидации последствий десятков катастроф мирного и военного времени: от взрыва в Арзамасе до землетрясений в Армении и на Сахалине, трагедии в Башкирии и событий в Чечне. Принцип, заложенный первыми руководителями, — профессорами Н. Н. Блохиным, М. Г. Григорьевым и В. В. Азоловым — остался неизменным: лечить самых сложных пациентов и передавать опыт новым поколениям врачей.
Сегодня Институт травматологии и ортопедии — ключевое подразделение Университетской клиники ПИМУ Минздрава России, созданной в 2018 году. Это 374 койки круглосуточного пребывания, более 17 400 пациентов, выписанных из стационара за последний год (почти треть из них — жители других регионов России), а также десятки тысяч амбулаторных приемов и телемедицинских и выездных консультаций ежегодно. Институт исторически несет статус федерального ожогового центра и является ведущей площадкой, где сосредоточены компетенции в области травматологии, ортопедии, комбустиологии, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии, хирургии кисти, сочетанной травмы и микрохирургии.
Клиника продолжает удерживать лидерские позиции и по сложности, и по новизне выполняемых вмешательств. Только за последние несколько лет врачи института первыми в Нижегородской области выполнили артроскопию первого плюснефалангового сустава, тотальное замещение таранной кости индивидуальным керамическим имплантатом и протезирование первого плюснефалангового сустава пальца ноги отечественным гемиэндопротезом. В нейрохирургическом отделении внедрена и активно развивается DBS-терапия — глубокая стимуляция головного мозга у пациентов с болезнью Паркинсона. В 2026 году врачи ПИМУ первыми в России провели операции по имплантации перезаряжаемых, МРТ-совместимых 32-контактных нейростимуляторов спинного мозга пациентам с позвоночно-спинномозговой травмой. Также нейрохирурги института первыми в стране имплантировали систему стимуляции блуждающего нерва нового поколения пациенту с фармакорезистентной эпилепсией. Активно развивается лаборатория аддитивных технологий, где выполняются компьютерное моделирование и 3D-печать индивидуальных медицинских изделий. Врачи ПИМУ — лауреаты главной медицинской премии страны «Призвание», обладатели премии «Сила движения» Ассоциации травматологов-ортопедов России, многократные победители и обладатели Гран-при Всероссийской премии «ПроДокторов» и других наград.
«Мы подошли к 80-летию Института травматологии и ортопедии с мощным научным и клиническим багажом, сплоченной командой врачей-профессионалов. И у нас впереди масштабные планы. Будем наращивать применение малоинвазивных технологий в травматологии, ортопедии и нейрохирургии, внедрять робот-ассистированные операции травматолого-ортопедического профиля, развивать системы ранней медицинской реабилитации для пациентов, перенесших ожоговую травму, организуем специализированную урологическую помощь для больных с нарушениями после инсультов и черепно-мозговых травм. И конечно, продолжим развивать функциональную нейрохирургию и регенеративные подходы — мы видим, как стремительно меняются технологии медицинской помощи, и намерены оставаться в числе лидеров этих перемен», — отметил главный врач Университетской клиники ПИМУ Игорь Арефьев. «Сегодняшний юбилей — повод не только вспомнить историю, но и оценить выстроенную в ПИМУ модель обучения будущих медиков, в которой все подразделения Университетской клиники, включая Институт травматологии и ортопедии, играют важную роль. Когда кафедра и клиника работают как единый организм, у операционного стола и в учебных аудиториях формируется уникальная образовательная среда — студенты и ординаторы с первых шагов включены в лечебный процесс, видят сложные клинические случаи, перенимают подходы у действующих врачей, а результаты научных исследований без промедления превращаются в лечебные алгоритмы. Именно так мы в ПИМУ обучаем специалистов практического здравоохранения, которым завтра предстоит обеспечивать достойное качество помощи и в высокотехнологичных центрах, и в районных больницах. Эта преемственность, заложенная ещё первыми руководителями нашего института-юбиляра, сегодня работает на конкретные измеримые результаты: сокращение сроков восстановления пациентов, расширение возможностей для сложных вмешательств, рост доверия к отечественной медицинской школе. Наша задача — не просто сохранить такую модель, а сделать её стандартом подготовки врачей и среднего медицинского персонала, применимым и полезным для всей системы здравоохранения», — подчеркнул ректор ПИМУ Николай Карякин.