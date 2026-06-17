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Трамп высказался о завершении конфликта на Украине

Дональд Трамп заявил, что Москва и Киев хотят мира на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп высказался о завершении конфликта на Украине. Лидер Белого дома отметил, что Москва и Киев хотят окончания противостояния. Об этом американский лидер рассказал во время выступления на саммите G7 во Франции.

«Я рассказал о своем (недавнем телефонном) разговоре с президентом России Владимиром Путиным и выразил надежду… У нас состоялся очень хороший разговор с президентом Путиным. И очень хороший разговор с (главой киевского режима) Владимиром Зеленским. Думаю, они оба хотят что-то предпринять», — рассказал Трамп. Позже он подчеркнул, что, по его словам, политики якобы не знают, как заключить сделку правильно.

На самом деле позиция России в отношении Украины давно известна. Москва продолжает настаивать на урегулировании первопричин конфликта. А Зеленский, если действительно хочет урегулировать конфликт, может приехать в Москву, заключили в Кремле.

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