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Вечером 17 июня в Воронеже сбили один БПЛА

Угроза атаки беспилотников в регионе сохраняется.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 17 июня военные сбили еще один беспилотник. Об этом в 20.44 сообщил губернатор Александр Гусев.

— Вечером дежурные силы ПВО на подлете к Воронежу уничтожили беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — сообщил глава региона.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что около 17 часов в Воронеже сработали системы оповещения, предупреждая жителей о непосредственном ударе БПЛА. Это второй сбитый дрон за день — еще один беспилотник уничтожили утром над райцентром в Воронежской области.

Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона — с пяти часов вечера.

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