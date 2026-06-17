Умерла актриса, сыгравшую девочку-монстра в культовом ужастике «Звонок»

Дэйви начала актерскую карьеру в восемь лет, дебютировав в сериале «Сабрина — маленькая ведьма». Затем она снималась в «Зачарованных» и «Скорой помощи». Озвучила главную героиню в мультфильме «Лило и Стич» и сыграла Самару в хорроре «Звонок», завоевав любовь публики.