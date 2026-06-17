Алексей Воробьёв впервые пришёл в кино со своей «дочерью’и собакой

Актер Алексей Воробьёв появился на показе фильма. Артист сыграл роль отца в картине «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора». Его кинодочерью стала юная актриса Алиса Клагиш. «Папа» и «дочь» с удовольствием фотографировались на красной дорожке, а в какой-то момент к ним присоединилась собака, которая тоже была задействована в кино. Этакая киносемейная идиллия. Смотрите видео.