Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Воробьёв впервые пришёл в кино со своей «дочерью’и собакой

Актер Алексей Воробьёв появился на показе фильма. Артист сыграл роль отца в картине «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора». Его кинодочерью стала юная актриса Алиса Клагиш. «Папа» и «дочь» с удовольствием фотографировались на красной дорожке, а в какой-то момент к ним присоединилась собака, которая тоже была задействована в кино. Этакая киносемейная идиллия. Смотрите видео.

Актер Алексей Воробьёв появился на показе фильма. Артист сыграл роль отца в картине «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора». Его кинодочерью стала юная актриса Алиса Клагиш. «Папа» и «дочь» с удовольствием фотографировались на красной дорожке, а в какой-то момент к ним присоединилась собака, которая тоже была задействована в кино. Этакая киносемейная идиллия. Смотрите видео.