Бузова ушла из больницы и выступила в Кремле на инвалидной коляске

14 июня телеведущая рассказала, что боль в ноге не проходит даже после уколов обезболивающих. Она отметила, что настраивается на быстрое восстановление, но «слезы сами идут от боли и беспомощности». Кроме того, Ольга Бузова посоветовала своим подписчикам быть аккуратными, поскольку получить травму можно в любой момент.