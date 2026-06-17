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Бузова ушла из больницы и выступила в Кремле на инвалидной коляске

Российская телеведущая Ольга Бузова покинула больницу, чтобы выступить в Кремле перед участниками детского конкурса «Лидеры» на инвалидной коляске. Об этом в среду, 17 июня, сообщил портал Super со ссылкой на осведомленный источник.

Российская телеведущая Ольга Бузова покинула больницу, чтобы выступить в Кремле перед участниками детского конкурса «Лидеры» на инвалидной коляске. Об этом в среду, 17 июня, сообщил портал Super со ссылкой на осведомленный источник.

— Не прошло и недели, как артистка уговорила команду отвезти ее в Кремль, где проходит конкурс для детей «Лидеры». Бузова не только приехала поддержать участников, но и спела сама: звезду вывезли на сцену в инвалидном кресле, — передает портал.

12 июня Ольга Бузова упала в душе и сильно повредила ногу, после чего ее увезли из дома на скорой помощи: она опубликовала в личном блоге фото из машины с окровавленной ногой. Позднее пиар-директор артистки Антон Богословский сообщил, что Бузовой провели на ноге операцию, которая продлилась несколько часов.

14 июня телеведущая рассказала, что боль в ноге не проходит даже после уколов обезболивающих. Она отметила, что настраивается на быстрое восстановление, но «слезы сами идут от боли и беспомощности». Кроме того, Ольга Бузова посоветовала своим подписчикам быть аккуратными, поскольку получить травму можно в любой момент.