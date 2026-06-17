Вика Дайнеко показала дочь от первого брака и второго мужа

Победительница «Фабрики Звёзд “Виктория Дайнеко воспитывает дочь, которая родилась в первом браке артистки с музыкантом Дмитрием Клейманом. Девочке уже 11 лет, она растет творческим ребёнком, как и её родители. В прошлом году Виктория вышла замуж за геолога Беркели Овезова, ну, а на днях семья вышла в свет. Присутствующие оценили, как похожа дочь певицы на отца. Также многие увидели нового мужа Виктории впервые. Смотрите появление звездной семьи на красной дорожке фильма “Летом всякое бывает. Побег из Сколбора”.