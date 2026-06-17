Победительница «Фабрики Звёзд “Виктория Дайнеко воспитывает дочь, которая родилась в первом браке артистки с музыкантом Дмитрием Клейманом. Девочке уже 11 лет, она растет творческим ребёнком, как и её родители. В прошлом году Виктория вышла замуж за геолога Беркели Овезова, ну, а на днях семья вышла в свет. Присутствующие оценили, как похожа дочь певицы на отца. Также многие увидели нового мужа Виктории впервые. Смотрите появление звездной семьи на красной дорожке фильма “Летом всякое бывает. Побег из Сколбора”.
Вика Дайнеко показала дочь от первого брака и второго мужа
Победительница «Фабрики Звёзд “Виктория Дайнеко воспитывает дочь, которая родилась в первом браке артистки с музыкантом Дмитрием Клейманом. Девочке уже 11 лет, она растет творческим ребёнком, как и её родители. В прошлом году Виктория вышла замуж за геолога Беркели Овезова, ну, а на днях семья вышла в свет. Присутствующие оценили, как похожа дочь певицы на отца. Также многие увидели нового мужа Виктории впервые. Смотрите появление звездной семьи на красной дорожке фильма “Летом всякое бывает. Побег из Сколбора”.