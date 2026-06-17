Сыгравшая Самару из «Звонка» актриса Дэйви Чейз умерла в 35 лет

В 2002 году на экраны вышел мультфильм «Лило и Стич», где Чейз озвучила главную героиню. За эту роль она получила премию «Энни» в 2003-м. Она также продолжила озвучивать Лило в телевизионном сиквеле и мультсериале. В то же время Чейз озвучила главную героиню, 10-летнюю Тихиро, в американском дубляже аниме Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками».