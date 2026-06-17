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18 июня в Ростовской области ожидается солнечная погода

Днём воздух в регионе прогреется до +25…+29°C.

Прогноз погоды в Ростовской области на четверг, 18 июня 2026 года: температурный режим: Днём воздух в регионе прогреется до +25…+29°C, а ночью температура составит +15…+18°C.

Ожидается переменная облачность с вероятностью кратковременных дождей или гроз, преимущественно в ночные и утренние часы.

Ветер северных направлений скоростью около 3−5 м/с.

Атмосферное давление составит примерно 755 мм рт. ст., а относительная влажность воздуха — около 54%.

Восход солнца произойдёт в 04:24, а заход — в 20:20.