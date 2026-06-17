Задержанного бизнесмена Илью Трабера доставили в Москву

Петербургского предпринимателя Илью Трабера и его давнего делового партнера Владимира Даниленко доставили в Москву для проведения следственных действий, сообщили РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Как утверждают собеседники РБК, следователей интересуют обстоятельства убийства выборгского бизнесмена и депутата Александра Петрова, совершенного в 2020 году. После допросов следствие определит их окончательный процессуальный статус. Трабера и Даниленко подозревают в причастности к организации убийства по найму (ч. 3 ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса).
Утром 17 июня «Фонтанка» сообщила о задержании Трабера и одного из его бизнес-партнеров, а также об обысках в компаниях и домах бизнесмена.
В середине дня 17 июня офис Трабера на Старорусской улице в Санкт-Петербурге был закрыт, на двери был виден отчетливый след от ноги. За воротами находилась машина полиции. «Сюда нельзя, здесь работает полиция и ФСБ», — сказали корреспонденту «РБК Петербург» люди в штатском перед входом в офис. Около 14 часов от здания отъехал микроавтобус, в который сели люди в масках.
Источники РБК уточняли, что уголовное дело, в рамках которого проходит Илья Трабер, было возбуждено в октябре 2024 года следственным управлением СКР по Ленинградской области по факту убийства Александра Петрова. С этим же делом связывают задержание Трабера источники «Фонтанки». По версии следствия, вечером 24 октября 2020 года неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия с противоположного берега реки по 61-летнему депутату, находившемуся на территории своего загородного дома под Выборгом. Полученное ранение оказалось смертельным.
Практически сразу после убийства председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль. Тогда уголовное дело было возбуждено по признакам убийства по найму (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК). Впоследствии материалы были переданы в Главное следственное управление СКР, которое продолжило расследование уже на федеральном уровне.
Александр Петров был убит 24 октября 2020 года в своем загородном доме в поселке Великое под Выборгом. По версии следствия, неизвестный выстрелил в бизнесмена из снайперской винтовки. От полученного ранения Петров скончался на месте. Бизнесмен являлся совладельцем Выборгского судостроительного завода и Выборгской топливной компании, однако, как сообщал завод, вышел из состава акционеров еще в 2012 году. По данным СПАРК, бизнесмену принадлежали доли более чем в двух десятках компаний, работавших в сферах строительства, ЖКХ, недвижимости, портовой инфраструктуры, гостиничного бизнеса и обращения с отходами. Он также был отцом первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова.
В 2008 году испанские правоохранительные органы объявили Трабера в розыск в рамках расследования дела о «русской мафии». В 2018 году Национальный суд Испании оправдал всех фигурантов этого дела. После этого предприниматель добивался опровержения обвинений, а в 2024 году выиграл в Дзержинском районном суде Петербурга иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к испанскому прокурору Хосе Гринде Гонсалесу.
С 2019 года Трабер был одним из основных владельцев Ленинградской областной электросетевой компании (ЛОЭСК). В 2024 году состав собственников компании изменился, после чего предприниматель вышел из числа ее владельцев.
В 2022 году в интервью «Фонтанке» он говорил, что его основные активы сосредоточены в портовом бизнесе и энергетике, а также заявлял, что по размеру состояния мог бы претендовать на место в топ-40 российского списка Forbes, хотя никогда не стремился попасть в этот рейтинг.
По данным СПАРК, на 17 июня Илья Трабер является совладельцем девяти действующих компаний. Среди них — Приморский УПК, Приморский универсальный терминал, «Приморск Инвест», «Балтийский метанол» и «Экологический флот». Кроме того, предпринимателю принадлежат доли в компаниях «Бюро цифровых проектов», «Интеллектуальные системы» и ПКИ СПБ, а также по 100% в ООО «РЭСТ» и ООО «Сатур».
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