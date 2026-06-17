Задержанного бизнесмена Илью Трабера доставили в Москву

Александр Петров был убит 24 октября 2020 года в своем загородном доме в поселке Великое под Выборгом. По версии следствия, неизвестный выстрелил в бизнесмена из снайперской винтовки. От полученного ранения Петров скончался на месте. Бизнесмен являлся совладельцем Выборгского судостроительного завода и Выборгской топливной компании, однако, как сообщал завод, вышел из состава акционеров еще в 2012 году. По данным СПАРК, бизнесмену принадлежали доли более чем в двух десятках компаний, работавших в сферах строительства, ЖКХ, недвижимости, портовой инфраструктуры, гостиничного бизнеса и обращения с отходами. Он также был отцом первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова.