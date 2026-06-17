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Делай так и спина болеть не будет: Россияне массово лезут в петлю из-за нового тренда

В Сети набирает популярность опасный тренд: россияне подвешивают себя на турнике в специальных петлях Глиссона, рассчитывая таким образом вылечить шею и спину. Пользователи уверяют, что такое вытяжение снимает напряжение, убирает боль и даже «ставит позвонки на место», но врачи предупреждают: дома такие эксперименты могут закончиться тяжёлыми травмами.

Источник: Life.ru

Как рассказал SHOT член Российской ассоциации остеопатов Владислав Мирошниченко, инверсионная терапия действительно применяется в медицине при некоторых проблемах с позвоночником, включая протрузии и межпозвонковые грыжи. Но это не упражнение из соцсетей, а процедура, которую проводят под контролем специалистов и с точным расчётом нагрузки.

Самостоятельное вытяжение шеи может повредить сосуды и нервы, усилить уже имеющиеся проблемы со спиной, спровоцировать смещение позвонков и привести к серьёзным травмам. В редких случаях такие попытки «полечиться на турнике» способны закончиться нарушением кровоснабжения мозга, инсультом и другими опасными осложнениями.

К слову, несчастье может произойти даже с профессионалами. Ранее Life.ru писал, как акробатка получила тяжёлые травмы, упав с высоты около семи метров на занятии воздушной йогой. Во время сложного трюка в студии на улице Архитектора Власова оборвался трос. Спортсменку госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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