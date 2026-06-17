Делай так и спина болеть не будет: Россияне массово лезут в петлю из-за нового тренда

Как рассказал SHOT член Российской ассоциации остеопатов Владислав Мирошниченко, инверсионная терапия действительно применяется в медицине при некоторых проблемах с позвоночником, включая протрузии и межпозвонковые грыжи. Но это не упражнение из соцсетей, а процедура, которую проводят под контролем специалистов и с точным расчётом нагрузки.