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Над Азовским морем отразили атаку беспилотников

Над акваторией Азовского моря отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

Источник: Коммерсантъ

Над акваторией Азовского моря отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

По данным ведомства, с 14:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО были уничтожены 27 украинских дронов над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Ростовской области оперативные службы сообщили о введении режима беспилотной опасности.

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