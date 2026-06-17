Калининградское побережье оказалось одним из самых холодных среди морских курортов России

На калининградском побережье Балтики вода прогрелась всего до +15 — это один из самых низких показателей среди российских морских курортов. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова, её ТАСС цитирует в среду, 17 июня.
«В районе Алушты — плюс 14, Калининграда — плюс 15, Феодосии — плюс 17, в Ялте — плюс 18, Туапсе и Евпатории — плюс 19, в Сочи и Анапе — плюс 20, в Геленджике — плюс 22, в Ейске — плюс 26», — отметила специалист.
Синоптики прогнозировали, что к середине недели вода у калининградского побережья Балтики может прогреться до +18.
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