Калининградское побережье оказалось одним из самых холодных среди морских курортов России

На калининградском побережье Балтики вода прогрелась всего до +15 — это один из самых низких показателей среди российских морских курортов. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова, её ТАСС цитирует в среду, 17 июня.