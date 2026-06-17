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Известная по фильму «Звонок» актриса Дэйви Чейз скончалась в 35 лет

Американская актриса и певица Дэйви Чейз, которая известна по роли в фильме «Звонок» и озвучиванию Лило в мультфильме «Лило и Ститч», скончалась во вторник, 16 июня, от менингита и инфекции в крови, из-за которой у нее развился сепсис — организм перестал функционировать. Об этом в среду, 17 июня, сообщил возлюбленный актрисы Рой Эрнандес.

Американская актриса и певица Дэйви Чейз, которая известна по роли в фильме «Звонок» и озвучиванию Лило в мультфильме «Лило и Ститч», скончалась во вторник, 16 июня, от менингита и инфекции в крови, из-за которой у нее развился сепсис — организм перестал функционировать. Об этом в среду, 17 июня, сообщил возлюбленный актрисы Рой Эрнандес.

В начале июня Чейз госпитализировали в Лос-Анджелесе в связи с истощением, передает портал TMZ.

Дэйви Чейз приобрела известность в Голливуде благодаря роли Лило в мультфильме «Лило и Ститч» 2002 года и в его продолжении. Также она озвучила Тихиро Огино — главную героиню аниме «Унесенные призраками». Среди поклонников фильмов ужасов артистка известна благодаря роли Самары Морган (главного антагониста фильма «Звонок»), за которую она получила премию MTV Movie Award в номинации «Лучшая злодейка».