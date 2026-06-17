Сборная Конго в матче с португальцами забила первый в истории гол на ЧМ

Для ДР Конго это второй чемпионат мира. В 1974 году команда выступала под названием Заир и тогда завершила групповой этап без забитых мячей: 0:2 с Шотландией, 0:9 с Югославией и 0:3 с Бразилией. Спустя 52 года сборная наконец прервала эту сухую серию. Впереди у ДР Конго ещё два матча в группе. 24 июня команда сыграет с Колумбией, а 28 июня встретится с Узбекистаном.